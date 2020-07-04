Инициатор установки в Праге памятной доски власовцам обвинен в хулиганстве 

Полиция Чехии обвинила старосту района Прага-Ржепорые Павла Новотного в хулиганстве и побуждении к совершению уголовного преступления, сообщают СМИ.

Чешская полиция обвинила Новотного в том, что он призвал к расправе над бывшим президентом полиции республики Станиславом Новотным (они являются однофамильцами).

Экс-глава чешской полиции назвал Павла Новотного «психом и неудачником», а тот заявил, что Станислав Новотный — предатель, который должен быть повешен, передает ТАСС со ссылкой на Denik N.

Павла Новотного уже обвиняли в призыве к убийству парламентария Зденека Ондрачека, также ему назначили штраф (около 3 тыс. долларов) за угрозы предпринимателю Марку Виту, но Новотный штраф пока так и не выплатил.

Памятная доска власовцам была открыта 30 апреля в Прага-Ржепорые, несмотря на протесты чешских политиков и общественности. Инициатором стал Павел Новотный.