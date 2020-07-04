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Инициатор установки в Праге памятной доски власовцам обвинен в хулиганстве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Полиция Чехии обвинила старосту района Прага-Ржепорые Павла Новотного в хулиганстве и побуждении к совершению уголовного преступления, сообщают СМИ.
Чешская полиция обвинила Новотного в том, что он призвал к расправе над бывшим президентом полиции республики Станиславом Новотным (они являются однофамильцами).
Экс-глава чешской полиции назвал Павла Новотного «психом и неудачником», а тот заявил, что Станислав Новотный — предатель, который должен быть повешен, передает ТАСС со ссылкой на Denik N.
Павла Новотного уже обвиняли в призыве к убийству парламентария Зденека Ондрачека, также ему назначили штраф (около 3 тыс. долларов) за угрозы предпринимателю Марку Виту, но Новотный штраф пока так и не выплатил.
Памятная доска власовцам была открыта 30 апреля в Прага-Ржепорые, несмотря на протесты чешских политиков и общественности. Инициатором стал Павел Новотный.
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Другое , ИТАР-ТАСС , Прага , Чехия
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