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Число случаев COVID-19 в ФРГ выросло за сутки на 422 

РИА Новости и ещё 17 7 часов назад
Число случаев COVID-19 в ФРГ выросло за сутки на 422
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 422, скончались еще семь человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 446 новых случаях заражения и девяти летальных исходах.
В общей сложности в ФРГ выявлены 196 096 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 9010 пациентов с коронавирусом. Выздоровели около 181,3 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 655), Северном Рейне-Вестфалии (43 853) и Баден-Вюртемберге (35 807). В Берлине выявлены 8393 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,7 миллиона случаев заражения, свыше 517 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Другое , Роберт Кох , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости , Германия , Москва
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