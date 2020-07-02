Появились новые подробности масштабного российского мегапроекта 

Министерстве транспорта раскрыли новые подробности масштабного мегапроекта — высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой Санкт-Петербургом . По словам замминистра Владимира Токарева, его проектирование завершится в 2023 году. Об этом пишет ТАСС.

По итогам проектирования выберут трассировку, а также оптимальный вариант интеграции ВСМ в транспортную систему Москвы и Петербурга. Токарев добавил, что предварительная оценочная стоимость проекта составляет 1,7 триллиона рублей. Еще в апреле 2020 года об этом сообщали источники газеты «Коммерсантъ»

Замминистра транспорта сообщил, что реализация другого мегапроекта — высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Нижним Новгородом — в настоящий момент приостановлена.