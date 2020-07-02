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Экоактивисты разбросали в бундестаге листовки на глазах у Мерекль 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Экоактивисты разбросали в бундестаге листовки на глазах у Мерекль
Фото: Вечерняя Москва
БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Берлинские активисты из экологического движения Extinction Rebellion и молодежного движения Jugendrat устроили в четверг акцию протеста в бундестаге, разбрасывая листовки и зачитывая лозунги в нескольких метрах от канцлера Ангелы Меркель, которая отреагировала на происходящее ухмылкой.
Акция приурочена к предстоящему в пятницу голосованию по Закону о прекращении использования ископаемого угля (Kohleausstieggesetz), который предусматривает выход из угольной энергетики к 2038 году. Активисты считают это слишком поздней датой, часть призывает закрыть ТЭС на угле уже к 2025 году, некоторые считают, что это нужно сделать к 2030 году.
"С научной точки зрения, с выходом из угольной промышленности к 2038 году Германия окончательно прощается с целью в 1,5 градуса (цель сдержать потепление климата в пределах 1,5 градуса по отношению к доиндустриальной эпохе в соответствии с Парижским соглашением). Мы, исходя из научного консенсуса, требуем выхода из угольной промышленности к 2025 году. Всё остальное — это предательство молодого поколения", — заявила активистка Jugendrat Рифка Ламбрехт.
Видео акции размещено в аккаунте берлинского отделения Extinction Rebellion. На нем видно, как активисты разбрасывают листовки, другие открывают зонты. Зонты символизируют «пакет спасения» — правительственную программу спасения экономики Германии от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В немецком языке для этого используется слово Rettungsschirm (один из вариантов перевода — «спасительный зонт»), поэтому активисты как символ своего движения используют оранжевые зонты, а их главное требование — «поколенческий спасительный зон» (Generationenrettungsschirm).
Они считают, что те программы, которые принимает правительство и бундестаг, направлены на защиту корпораций в ущерб интересам молодого поколения, обеспокоенного изменением климата.
На видео можно разглядеть Меркель в бирюзовом фирменном пиджаке. Поначалу, когда активисты ворвались в холл бундестага и начали разбрасывать листовки, Меркель заметно сжала плечи, явно испугавшись от такой активности. Охранники не дали активистам приблизиться к Меркель, но канцлер не сдвинулась с места, а обернувшись слушала выступление молодежи. Видео Extinction Rebellion не запечатлело лицо Меркель, однако на кадрах немецких телеканалов хорошо видно, как к концу акции на лице Меркель появилась ухмылка.
Jugendrat в своей агитации в том числе обращается к Меркель, призывая ее к диалогу. Таким образом активисты впервые «поговорили» с канцлером в очной встрече.
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Другое , Бундестаг , РИА Новости , Германия
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