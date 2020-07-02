В МИД Китая прокомментировали российское голосование по Конституции

Ирина Яровая. МОСКВА , 2 июн — РИА Новости. Поддержка поправки в Конституцию имеет судьбоносное значение, россияне сделали мощную заявку на успех в порой агрессивной и недобросовестной геополитике, считает вице-спикер Госдумы

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%. Как отмечала Памфилова, в ЦИК не поступало жалоб на серьезные нарушения во время голосования

"Ощущение радости и гордости за Россию и всех нас, граждан России. Решение, принятое гражданами страны о поправках в Конституцию, имеет судьбоносное значение", — заявила журналистам Яровая, комментируя предварительные итоги голосования.

"Конечно, это укрепляет нашу страну и подтверждает общее настроение на успех и уверенный взгляд в будущее… В современной геополитике, порой агрессивной и недобросовестной, гражданами России сделана мощная заявка на успех", — убеждена депутат.

Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>