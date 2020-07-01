Чиновника Генпрокуратуры РФ уволили после пьяной драки с полицейскими 

Игорь Краснов. Замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова уволили после того, как тот устроил пьяный дебош в отделении МВД «Филевский парк». Соответствующий приказ подписал генпрокурор России

Как сообщает «Коммерсант», поздно вечером 29 июня Мыльников, находясь в сильном алкогольном опьянении, пытался вломиться в один из элитных частных домов. Охрана вызвала полицию, после чего мужчину задержали и доставили в ОМВД «Филевский парк».

При этом издание подчеркивает, что прокурор мог не иметь злого умысла — будучи в неадекватном состоянии, он, возвращаясь домой, мог просто перепутать адрес, так как сам живет неподалеку. В то же время, по версии Telegram-канала «112» и телеканала РЕН ТВ, чиновника задержали за вождение в нетрезвом виде.

Когда Мыльникова доставляли в ОМВД, о своем статусе он ничего не сообщил — как объяснил «Коммерсанту» источник в силовых структурах, у прокурора при себе не было служебного удостоверения. Заявить же о занимаемой должности чиновник решил только тогда, когда его собрались поместить в камеру.

Этот момент был запечатлен на видеозаписи. На кадрах видно, что прокурор еле стоит на ногах. «Антошка, ты меня знаешь? Пробей, загугли — Мыльников!» — обращается он к полицейским. Затем один из сотрудников МВД просит чиновника снять ремень и положить его в пакет, в ответ же Мыльников бьет правоохранителя ремнем и ногой, после чего полицейские быстро скручивают и обезвреживают его.

После произошедшего в ОМВД приехали сотрудники прокуратуры — Мыльникова не стали задерживать и отпустили вместе с коллегами. А вот в отношении самих полицейских Следственный комитет России начал проверку, так как по закону «не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц и задержания при совершении преступления».

При этом, как сообщили в СК, проверка может закончиться для правоохранителей возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий.

«После предъявления его сотрудники полиции не должны были доставлять прокурорского работника в своей отдел», — отметил в разговоре с «Коммерсантом» информированный источник из силовых структур. По его мнению, именно поэтому сотрудник Генпрокуратуры предлагал полицейским проверить его по интернету и отпустить. По словам собеседника издания, сам Мыльников как раз и отвечал за взаимодействие с МВД, и в руководстве ведомства его хорошо знали.

Тем не менее, по данным портала «Блокнот.Ru», Мыльников мог подставить полицейских под уголовное дело с помощью своих связей в ФСБ

Вместе с тем генпрокурор Игорь Краснов уже осуществил служебную проверку в отношении Мыльникова и уволил чиновника из органов прокуратуры за нарушение кодекса этики прокурорского работника.

Согласно данному документу, сотрудник надзорного ведомства и во время внеслужебной деятельности должен быть «тактичным, выдержанным и эмоционально устойчивым», соблюдать «правила общежития» и не допускать использование своего служебного положения «для оказания давления на деятельность органов госвласти».