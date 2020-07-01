Устроившая шапито в Дивеево Анастасия Волочкова нелепо оправдалась за свой поступок 

Балерина заявила, что она якобы «действует в интересах людей». Как она считает, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин «совершил низость в отношении нее». Звезда заметила, что в Дивеево полицейские просто поглумились над ее честным именем.

Интересно, что Волочкова по традиции закрыла свою страничку для комментариев, но откуда-то «откопала» серию восторженных слов в свой адрес. Якобы это сказали жители Дивеево и других регионов.

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Между тем в различных нижегородских пабликах у людей совсем другая позиция. Многие возмущены, что Волочкова проникла во время карантина в Дивеево, да еще и напилась в святом месте, устроив шапито. Пользователи считают, что она просто решила пропиариться и привлечь лишний раз к себе внимание. Надо сказать, об опальной балерине в последнее время стали забывать. К примеру, уже никто давно не верит, что у нее есть любимый мужчина. Всю историю она, скорее всего, просто выдумала.

Напомним, что Анастасии за необдуманный поступок с посещением святых мест в период карантина грозит теперь солидный денежный штраф. Губернатор Глеб Никитин отмечал, что танцовщица пробралась в село окольными путями при помощи своих друзей. Заметим, что 3 июля суд определит балерине сумму штрафа за ее поступок.

Карантин в селе Дивеево Нижегородской области был введен в конце апреля из-за вспышки коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. В конце мая карантин продлили на неопределенный срок.