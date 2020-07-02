«Мы вынуждены вернуться к политике ограничений»: Израиль принял решение

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Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении, которое транслировали израильские телеканалы.

"В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1000. С воскресенья до сегодняшнего дня число ежедневно выявляемых больных удвоилось… Число тяжелобольных тоже растет… Мы вынуждены вернуться к политике ограничений, чтобы сдержать этот рост", — заявил премьер-министр.

Нетаньяху сообщил о том, что заседавший ранее кабинет министров по борьбе с распространением коронавируса принял решение об ограничении числа участников массовых мероприятий.

"В барах, клубах, залах торжеств могут собираться до 50 человек, дома — до 20 человек", — пояснил премьер-министр.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.