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Израиль вернулся к политике ограничений из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
«Мы вынуждены вернуться к политике ограничений»: Израиль принял решение
Фото: Reuters
Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении, которое транслировали израильские телеканалы.
"В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1000. С воскресенья до сегодняшнего дня число ежедневно выявляемых больных удвоилось… Число тяжелобольных тоже растет… Мы вынуждены вернуться к политике ограничений, чтобы сдержать этот рост", — заявил премьер-министр.
Нетаньяху сообщил о том, что заседавший ранее кабинет министров по борьбе с распространением коронавируса принял решение об ограничении числа участников массовых мероприятий.
"В барах, клубах, залах торжеств могут собираться до 50 человек, дома — до 20 человек", — пояснил премьер-министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Другое , Биньямин Нетаньяху , Израиль
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