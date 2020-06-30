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Запашный: Голосовать нужно. За или против — дело каждого 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Запашный: Голосовать нужно. За или против — дело каждого
Фото: Национальная Служба Новостей
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 1 ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев Путин обратился к россиянам в преддверии последнего дня голосования В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, с новым обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что поправки вступят в силу, только если за них проголосуют россияне. И призвал всех «сказать свое слово». Эдгард Запашный: «Мы уже стали привыкать к обращениям лидера нации. Конечно, вопросов очень много, и президенту приходится на них отвечать, объяснять нам. Я надеюсь, что голосование по Конституции РФ завершится удачно, и как можно меньше грязных разговоров будет вокруг этого. Моя позиция — голосовать нужно. А за или против — дело каждого», — отметил в беседе с НСН Эдгард Запашный. 2 ФОТО: https://pixabay.com/ Почти 700 тысяч россиян стали безработными за время пандемии 680 тысяч россиян официально попали под сокращения на работе после ввода ограничительных мер на фоне эпидемии COVID-19. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Эдгард Запашный: «К сожалению, это так, это данность. Ситуация еще очень долго будет выравниваться. Я призываю всех работодателей внимательнее относиться к своим сотрудникам, стараться сделать так, чтобы люди не оставались без работы. Наши люди — это самое большое богатство нашей страны. Делайте все для того, чтобы жить в этой стране было комфортно», — сказал он в эфире НСН. 3 ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости Три прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания Три прототипа отечественной вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Эдгард Запашный: «Я верю, что в наших лабораториях, которые сейчас работают 24 часа в сутки, все-таки найдутся специалисты, которые создадут ту самую желанную вакцину. И она позволит нам жить здоровой и нормальной жизнью», — отметил он для НСН. 4 ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня Названа дата начала нового учебного года Первого сентября дети возобновят занятия в школах в обычном режиме, однако в учебных заведениях будут усилены меры эпидзащиты. Об этом сообщили в Минобрнауки. Эдгард Запашный: «В этом году моя младшая дочь пойдет в первый класс. Я надеюсь, что к 1 сентября мы сможем победить этот страшный вирус, и занятия в школах станут действительно безопасными и комфортными. Мы уже убедились, что занятия в режиме онлайн не приносят должного удовольствия нашим детям», — подчеркнул он для слушателей НСН. 5 ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев Ялта стала самым популярным курортом среди российских мужчин Самым популярным среди российских мужчин курортом оказалась Ялта. Об этом сообщает сервис Tvil.ru. Эдгард Запашный: «Я родился в Ялте и за последнее время был там несколько раз. Дорогие мужчины, я вас прекрасно понимаю. Ялта — красивый город с великолепными женщинами», — подытожил Эдгард Запашный в интервью НСН. О проекте «Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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Другое , Максим Решетников , Владимир Песня , Рамиль Ситдиков , Эдгард Запашный , Владимир Путин , РИА Новости
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