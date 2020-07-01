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Данные участников электронного голосования проходят сверку 

Российская Газета и ещё 8 1 час назад
Данные участников электронного голосования проходят сверку
Фото: Старое Крюково
Данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию проходят многоуровневую сверку по разным базам — это позволит не допустить подтасовок, попыток двойного голосования и других нарушений. Об этом сообщили в территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).
Сверки проводились на протяжении всего голосования, которое продлилось с 25 по 30 июня, а также еще до его начала. «Все учетные записи, подавшие заявление на участие в ДЭГ, дополнительно перепроверялись на трех уровнях. Сначала пользователи получили проверочное СМС, потом был проведен анализ сим-карт на активность в течение пяти последних дней. После этого общественным штабом был проведен выборочный обзвон пользователей, подавших заявление на участие в электронном голосовании», — объяснили в ТИК.
Также сверку каждый день в ручном режиме проводили в участковых избирательных комиссиях. Такую сверку уже прошли более миллиона кабинетов пользователей, подозрения вызвали 284 из них. «Общественный штаб попросил Мосгоризбирком провести итоговую сверку списков после окончания электронного голосования. После его завершения в избиркомы будут переданы перечни проголосовавших онлайн, чтобы убедиться, что все они вычеркнуты из списков на получение бюллетеней», — добавили в ТИК.
Напомним, проголосовать онлайн по поправкам в Конституцию могли жители Москвы и Нижегородской области, предварительно прошедшие регистрацию. Этой возможностью воспользовались почти 1,2 миллиона человек, явка ради них составила более 93%. Электронное голосование закончилось вчера, сегодня оно продолжается в стране на обычных избирательных участках.
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