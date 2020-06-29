«Самоизоляция-два» разрушит все планы по спасению экономики 

На днях Владимир Путин напомнил участникам совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, что возможна новая волна эпидемии.

— Может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, это конец октября, ноябрь, начало декабря, — сказал президент.

Несколько раньше главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко говорил, что зачастую у эпидемий бывает не одна, а две и даже три волны, и поэтому выход на плато, которого все ждали — еще не показатель победы над пандемией.

И вот, началось.

Пару недель назад режим «военного времени» был введен в Пекине после вспышки заболеваемости на оптовом рынке, где работает несколько тысяч человек. О том, что вторая волна началась в США сообщил на днях в эфире CNBC профессор Школы медицины Университета Вандербильда Уильям Шаффнер. Частично ограничения вернули в 15 районах Португалии

Президент соседней с нами страны Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в течение двух дней подготовить сценарий возвращения к режиму жесткого карантина «с целью стабилизации текущей эпидемиологической ситуации». Число заболевших и умерших в стране в результате болезни ежедневно продолжает расти.

России пока ситуация стабильная. СМИ сообщали о трех днях подряд, когда случаев заболевания на всю страну было менее семи тысяч, а за неделю выписанных с больничного людей было больше, чем выявлено новых случаев.

Несмотря на достаточно позитивную нынешнюю ситуацию, российские эпидемиологи опасаются второй волны и в России. Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов полагает, что она настигнет европейскую часть России вслед за Европой. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович и глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев считают, что заболеваемость может вырасти, если люди перестанут соблюдать защитные меры — что и происходит в регионах.

Вернется ли вместе со второй волной режим самоизоляции — вот вопрос, который волнует не менее, чем сама болезнь. В народе ходит мнение, что ограничения могут быть возвращены после завершения голосования. Но когда окончился минувший период нерабочих дней, Владимир Путин сказал, что он был нужен, чтобы подготовить систему здравоохранения, нарастить число коек и запас оборудования.

Тем не менее, у регионов остались полномочия по регулированию ограничений. И они этим пользовались. В середине мая режим отмененный было режим самоизоляции для пенсионеров возвращали в Прикамье, а в Смоленске и Саратовской области — для всех жителей. В конце мая режим ужесточили в Сызрани. До 30 июня продлен режим в Тыве, в Новосибирске. Буквально несколько дней назад на самоизоляцию были отправлены пенсионеры старше 65 лет в Воронежской области.

Остается вопрос, что будет, если таких регионов станет много, и страна практически полностью снова погрузится в самоизоляцию.

О том, удастся ли усадить народ на повторную самоизоляцию и хватит ли авторитета власти для этого, «Свободная Пресса» у социолога, завкафедрой в Пензенском государственном университете, кандидата философских наук Анны Очкиной:

— Все зависит от ситуации в регионе. На закрытие публичных пространств и организацию дистанционной работы образовательных организаций авторитета власти должно хватить. И если опять закроют публичные пространства и будут применять штрафы для нарушителей — люди будут вынуждены соблюдать ограничения. Но на ограничения люди реагируют очень болезненно, и некоторый саботаж в этом случае будет. В регионах, думаю, люди будут выходить на улицу. Будут стараться закрепиться на работе — то есть, какие-это элементы сопротивления ожидаемы. Дело в том, что часто в России возникает негласное соглашение между властью и гражданами, которое регулирует не то, какие правила нужно соблюдать, а на сколько люди могут их нарушать. В случае введения ограничений будут тестироваться эти границы. Конечно, регионы будут метаться между необходимостью удержать статистику по заболеваемости и сохранить экономику. Все будет зависеть от конкретного региона и от того, как ситуация будет ощущаться его жителями, насколько люди будут напуганы, — считает Анна Очкина.

Тем временем масштабные ограничения могут оказаться невыгодны и власти.

— Объемы самоизоляции в случае второй волны, думаю, будут другими: если появится очаговость инфекции, то для этого надо будет применять меры локального характера, а не делать это по всей стране, — сказал еще в мае первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

Ведущий научный сотрудник МГУ , экономист Андрей Колганов уверен, если во многих регионах будут вновь введены жесткие ограничения для граждан — это нанесет экономике большой вред.

— Это опять приведет к ограничению экономической деятельности. Восстановление экономики после вируса значительно замедлится. Снова произойдет увеличение уровня безработицы, сократятся доходы населения. И это приведет к тому, что предполагаемое восстановление экономической активности будет отсрочено. Насколько все будет серьезно, сказать пока невозможно, потому что неизвестно, насколько масштабной будет вторая волна.

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