Дело Конева: староста Коларж «взорвал бомбу». В демонтаже виновата Россия! И это еще не все (Parlamentní listy, Чехия) 

Охраняемый полицией староста округа Прага 6 Ондржей Коларж, который столкнулся с угрозами с российской и чешской стороны из-за того, что демонтировал памятник Коневу, дал интервью порталу «Инфо». Коларж заявил, что памятник мог остаться на своем месте. «Мы никогда не добивались его сноса. Если бы Россия не начала то, что начала, то памятник стоял бы на месте по сей день», — сказал муниципальный чиновник, при этом также осудив осквернение памятников вообще. «Искусственно выпячивается тема расизма», — заявил Ондржей Коларж.

В начале интервью староста Праги 6 высказался о размалеванном памятнике Уинстону Черчиллю в Праге 3. Для Коларжа подобное совершенно непонятно. «Я однозначно осуждаю тех, кто марает памятники. Выражать таким образом свое мнение неправильно», — полагает он.

«Конечно, мы дали всему этому старт, так как я распорядился убрать Конева и спровоцировал общемировую лавину сноса памятников, это да…» — рассмеялся Коларж, добавив, что одно с другим, конечно, не связано.

Он сказал, что не понимает всего того, что сейчас творится по всему миру, где сносят памятники и мемориалы. С Коневым все тоже могло быть иначе. «Я без боя признаю, что памятник мог бы преспокойно стоять на своем месте. Мы никогда не добивались его сноса. Если бы Россия не начала то, что начала, то памятник стоял бы на месте по сей день», — подчеркнул Коларж.

«Когда кто-нибудь обливал памятник красной или розовой краской, я осуждал это. Памятник же не виноват, что стоит здесь», — продолжил мысль Коларж, который сравнил осквернение памятника Коневу с актами представителей движения Black Lives Matter.

Марание памятников, по мнению старосты, — это одно из проявлений всего того странного, что сейчас творится в мире. «По-моему, так навязчиво выпячивается тема расизма. Но кто те, кто твердит нам сегодня, что мы должны быть против расизма? Все, кто скандирует „Black Lives Matter“, белые. Что это за игры? Я по-прежнему ничего не понимаю», — сказал Коларж, отметив, что Морган Фриман , например, заявил, что расизм исчезнет, когда о черные перестанут говорить о нем. «И мне кажется, что сейчас искусственно раздувается истерия», — поделился своим мнением староста Праги 6.

Далее он рассказал, как ему живется под неусыпной охраной полиции. По словам Коларжа, многие даже представить себе не могут, что это такое. «Мне пришлось полностью изменить режим. Я люблю свободу, когда я могу делать что хочу. Сотрудники полиции — замечательные люди, но они ходят за мной по пятам. Если бы я сейчас встал и захотел бы отправиться развлекаться, мне не позволили бы», — пожаловался Коларж на ограничения в своих передвижениях и на то, что даже на пиво не может сходить без сотрудников полиции.

«Режим строгий, и полицейские мне сказали, что опасность очень серьезная, поэтому я на протяжении двух недель находился в изоляции», — сказал Коларж, сравнив изоляцию с домашним арестом. «Только один человек вне моего ближнего круга и полицейских знал, где я нахожусь. Мне дали мобильный телефон с одним номером и позволили поддерживать связь по мобильному интернету», — рассказал Коларж о последствиях «рицинового дела» для себя.

«Да, привычный ритм жизни был нарушен, но пережить это можно… наверное», — так староста оценил жизнь под полицейской охраной, которую ему выделили в начале апреля.

«Рициновое дело» закончилось. Чехия и Россия выслали друг у друга дипломатов. Но охранять Коларжа все еще продолжают, хотя планировалось, что это ненадолго. Неужели все еще существует какая-то опасность? «Наверное, да. Риски оценивает полиция, а я слушаюсь. Когда я узнал, что дело касается и других муниципальных политиков, то решил, что, пожалуй, дело нешуточное», —так Ондржей Коларж описал свои первые ощущения.

«Когда посыпались статьи об агенте с чемоданчиком… Я сказал себе: «Ничего себе! Наверное, доля правды тут есть»», — продолжил Коларж.

Если вспомнить все, что происходило вокруг памятника маршалу Коневу, все проблемы, которые возникли, не сожалеет ли он своих шагах? «Нет. Это того стоило и положило начало важному обсуждению. Никто не ставил себе задачу „мы должны снести Конева“. Совсем нет. Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник. Мол, приставьте к нему полицейских…» — так Коларж описал переговоры с российской стороной.

В 2018 году муниципалитет разместил на памятнике Конева табличку, посчитав дело сделанным. Однако в 2019 году памятник продолжили осквернять. «Русские начали возмущаться, что это мы спровоцировали своими табличками. Поэтому я отреагировал, сказав, что если русские с этим своим нарративом о том, что мы должны делать, а что нет, будут продолжать, то Конев может оказаться в металлоломе», — сказал Коларж, отметив, что немного перегнул тогда палку.

«То, что началось в 2019 году, было спланированной российской акцией. Так они хотели ответить на таблички, которые мы разместили там годом раньше», — убежден Коларж.

«Потом в интернете появилась информация о том, что между семьей Коларжей и гестапо есть связь, и это подхватили русские. Люди в нашей стране путают свободу слова с возможностью бесконечно врать и манипулировать. Просто поразительно, например, когда адвокат Клара Самкова пишет в «Фейсбуке», что один надежный человек сказал ей, что мой дедушка служил в гестапо. И вот она считает эту информацию правдой», — возмутился Коларж.

«Потом мне стали поступать тонны угроз. Я каждый день получал по 50 писем о том, что сотворят с моей женой, детьми… Мне отправляли изображения огнестрельного оружия», — рассказал староста Праги 6, который после этого получил охрану и стал очень серьезно относиться к провокациям.

«Я сказал себе, что что-то нужно делать, а иначе все это будет повторяться по кругу. Последней каплей стала демонстрация перед памятником, где собралась толпа из экстремистов, которые называли себя патриотами, а еще Овчачек, Окамура и коммунистические активисты. Они все там чуть не передрались», — добавил староста.

Он не хотел, чтобы памятник вызывал такую бурю страстей и чтобы люди дрались. Поэтому он распорядился, чтобы памятник демонтировали. Потом его распоряжение реализовали. Сегодня, по словам Коларжа, памятник по крайней мере находится под охраной в хранилище, а потом его отправят в музей.

Реакция президента Милоша Земана в связи с произошедшим очень разочаровала Коларжа. «По-моему, Земан — невероятно умный человек, хотя я с ним практически ни в чем не согласен. Но он сам поверил в русский нарратив и все время подчеркивал, что Гржиб, Коларж и Новотный — настоящие варвары», — посетовал Коларж.

Что касается мнения председателя правительства Андрея Бабиша и его партии по этому вопросу, то Коларж сказал следующее: «Для него это мелочи, которые его не интересуют. Его партия ANO в муниципалитете поддержала снос памятника. Большинство избирателей ANO, по-моему, с этим не согласны, или они просто не понимают, что происходит», — полагает староста Праги 6.

По его словам, главное, что все случившееся открыло дискуссию о том, как мы смотрим на собственную историю. «Мы все еще не научились исторической самоуверенности. У нас все еще есть тенденция где-то смолчать, где-то не сболтнуть лишнего, как бы чего не вышло. Теперь вот мы не хотим злить русских, а потом еще кого-нибудь…» — добавил староста.