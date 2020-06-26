Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Федосеева-Шукшина отреагировала на исчезновение Алибасова 

News.ru и ещё 3 3 часа назад
Федосеева-Шукшина отреагировала на исчезновение Алибасова
Фото: News.ru
Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая заявила, что актриса уже три недели не может связаться со своим супругом Бари Алибасовым. Все телефоны продюсера выключены.
Алибасова 26 июня забрали в психиатрическую лечебницу. Отмечается, что туда его забрали из обычной московской клиники. Бари Каримович проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра.
Лидия Николаевна выражает крайнюю обеспокоенность пропажей супруга. Если он не появится и на следующей неделе, не исключена возможность обращения в компетентные органы по факту пропажи человека, — подчеркнула юрист Федосеевой-Шукшиной.
Представитель актрисы добавила, что Алибасова могут где-то насильно удерживать, сообщает StarHit.
Ранее директор Алибасова Сергей Моцарь объяснил, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру Федосеевой-Шукшиной. Так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги. Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось двойняшкам дочери артистки Маши — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».
Кроме того, недавно Лидия Николаевна получила новый паспорт, где не оказалось штампа о браке с Алибасовым. Актриса сама заявила, что её ничто не связывает со скандально известным продюсером.
Сделка о дарении жилья была совершена добровольно, но сейчас уже Федосеева-Шукшина отказывается признавать её законность. Актриса говорит, что не понимала, какую бумагу в пользу Алибасова она подписывает, и ссылается на то, что «ничего не помнит». Адвокат Сергей Жорин, оформлявший сделку, подтвердил свои слова о добровольном согласии Федосеевой-Шукшиной на дарение жилья Алибасова видеозаписью, писал NEWS.ru.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
News.ru: последние новости
Предсказавший вспышку COVID-19 вирусолог назвал сроки второй волны Предсказавший вспышку COVID-19 вирусолог назвал сроки второй волны На параде замечен кавалер ордена «Победа» — последний из них умер в 2017-м На параде замечен кавалер ордена «Победа» — последний из них умер в 2017-м «Идеология тоталитарной секты либералов»: Вассерман о Конституции 1993 года «Идеология тоталитарной секты либералов»: Вассерман о Конституции 1993 года
Комментарии
Другое , Сергей Моцарь , Сергей Жорин , Ольга Шукшина , Юлия Вербицкая , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Война за воду: крымские татары дали совет генералу США
Война за воду: крымские татары дали совет генералу США
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Видео
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение