Названы самые «трезвые» регионы России

Эксперты проекта "Трезвая Россия" перечислили регионы страны по критерию результативности антинаркотической работы за 2019 год. Об этом сообщает RT.

Так, на первом месте оказался Чукотский автономный округ . Следом за ним идут такие же наименее "зависимые" от наркотиков регионы, как Ненецкий автономный округ, а также Архангельская, Орловская области и Чеченская республика.

С обратной стороны рейтинга, как субъект с наименее эффективной антинаркотической политикой, расположилась Республика Хакасия. Кроме того, в качестве более "зависимых" регионов эксперты назвали Амурскую, Челябинскую, Московскую область, а также Санкт-Петербург.