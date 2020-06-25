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Изменение климата показало России доисторический оскал 

News.ru 1 час назад
Изменение климата показало России доисторический оскал
Фото: News.ru
Скоро российским властям придётся столкнуться с неочевидным, но болезненным последствием глобального потепления. Таяние вечной мерзлоты в регионах РФ открывает новые горизонты для нелегальных торговцев бивнями мамонта, говорится в свежем анализе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), базирующегося в Британии. Сейчас в законодательстве слишком много белых пятен с точки зрения борьбы с этим видом преступности, и из-за этого Россия теряет миллионы, уверены исследователи.
Власти России некоторое время были склонны игнорировать последствия климатических изменений, однако теперь настаёт час, когда им придётся заняться ими всерьёз, пишут в своём исследовании для RUSI Эмили Феррис и Джоанна Хоса, с которым ознакомился NEWS.ru. Таяние вечной мерзлоты в восточных регионах РФ, простимулированное глобальным потеплением, с большой долей вероятности порадует тех, кто охотится за ценными костями доисторических животных. В России охотникам на ценные останки разрешено по закону собирать только определённое количество бивней. Для этого требуется соответствующая лицензия, соблюдение определённых экологических норм, налоговые и таможенные платежи в случае экспорта. Однако на чёрном рынке эти правила игнорируются. Отсутствие разрешения на соответствующую деятельность, как правило, не пугает местных жителей, обращают внимание эксперты: доход от продажи бивней мамонта на азиатские рынки, в особенности в Китай, значительно превышает размер местных заработков.
Эксперты приводят в пример Якутию, где средний размер зарплаты, по официальным подсчётам, достигает около 40 тысяч рублей. Охотники, добывающие бивни — сибирское «белое золото», могут получить до $30 тысяч за один бивень хорошего качества, подчёркивают в RUSI. На чёрном же рынке эта цена может увеличиться в 120 раз. Многие из костей доисторических животных, которые были собраны легально или нелегально, затем экспортируются через юго-восточную границу — в Гонконг или другие районы Китая. Предполагается, что бивни прибывают в КНР через сухопутные рубежи на грузовиках, которые перевозят потребительские товары, а в Гонконг — морским путём. Безусловно, китайское руководство предпринимало некоторые попытки расправиться с бизнесом на костях. Например, в 2017 году китайские таможенники изъяли партию бивней из России весом в одну тонну. Однако, как нетрудно догадаться, бдительность китайцев никого не пугает. Предложение, как говорят защитники природы, стимулируется бешеным спросом.
Таяние вечной мерзлоты и без того наносит России экономический ущерб. В прошлом году в интервью агентству Bloomberg замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заметил, что эти природные процессы заставляют Россию терять ежегодно от 50 до 150 млрд руб. Главной причиной чиновник назвал тот ущерб, который потепление наносит жилой инфраструктуре. В сентябре того же года Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) выпустила доклад, который затрагивал проблемы таяния зоны вечной мерзлоты. Так, согласно этим данным, примерно 25% её приповерхностных слоёв (3-4 метра глубины) могут растаять уже к 2100 году — даже в том случае, если глобальное потепление ограничить на уровне ниже 2 градусов.
Торговцы бивнями могут только похлопать в ладоши. Эксперты RUSI видят истоки их устойчивости в особенностях национального и международного законодательства. По их словам, в России и за рубежом слабо проработан вопрос с борьбой против «чёрных трейдеров», а в особенности — с классификацией мамонтов. Оборот их останков можно было бы поставить под более уверенный контроль, если «присвоить» мамонтам статус вымирающего вида, утверждают британские эксперты. Однако выдвинувший некоторое время назад подобную инициативу Израиль не встретил понимания на мероприятиях, связанных с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (CITES).
С учётом отсутствия чёткого внутреннего и международного законодательства, регулирующего эту отрасль, и продолжающегося нагревания многих районов вечной мерзлоты в России, разведка и незаконный оборот гигантских бивней только возрастут, — пишут аналитики RUSI.
Что наиболее важно, говорят эксперты, деятельность этого чёрного рынка лишает Россию существенных налоговых поступлений, которые могли бы появиться в случае установления более твёрдого контроля. Понимают ли это власти РФ — большой вопрос. Пока что российские регионы продолжают терять свои деньги, заключают исследователи.
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Комментарии
Другое , Александр Крутиков , Королевский объединенный институт оборонных исследований , Bloomberg , Китай
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