На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный флаг 

«ЛГБТ-люди не требуют для себя особых привилегий, они просят лишь о достойном отношении к себе и предоставлении им тех же прав, которые есть у остальных граждан», — отмечается в сообщении.

Ранее на здании посольства США в Москве также был вывешен радужный флаг в рамках ежегодного мероприятия под названием «Месяц гордости ЛГБТ-сообщества». Позже к акции присоединилось генконсульство США в Екатеринбурге.

В Кремле уже отреагировали на это, напомнив, что в России проявление пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств недопустимо.