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В Москве запускают мобильную версию электронной медицинской карты 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 1 час назад
В Москве запускают мобильную версию электронной медицинской карты
Фото: Национальная Служба Новостей
Электронная медицинская карта с 26 июня станет доступна для жителей российской столицы на смартфонах, горожане смогут сами вносить данные о своем здоровье в ЭМК. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она напомнила, что доступ к электронным медицинским картам на портале mos.ru открыт гражданам с 14 января текущего года. В общей сложности сформировано свыше 10 миллионов электронных медкарт, а более 650 тысяч москвичей уже оформили доступ к своим медицинским данным. С запуском мобильной версии данные о состоянии здоровья всегда будут под рукой, отметила Ракова. Все документы из электронной медицинской карты в онлайн приложении можно будет свободно скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры. На смартфоне также есть опция записи на прием к врачу. С завтрашнего дня появится возможность загружать данные о температуре тела и уровне кислорода, а с 29 июня — о пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении. Все данные будут заноситься в новый раздел «Дневник здоровья». Таким образом, сам пациент должен принять участие в составлении реальной полной картины о состоянии своего здоровья. Среди прочего, горожане смогут подгружать сведения о детских прививках, записать информацию о семейном анамнезе — историю заболеваний родителей и других предков. Всё это может помочь лечащему врачу поставить своевременно более точный диагноз, выявить генетические отклонения.
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Комментарии
Другое , Анастасия Ракова , Mos.ru , Москва
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