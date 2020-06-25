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Территории России станут более защищены с принятием поправок 

Deita.ru и ещё 2 12 часов назад
Территории России станут более защищены с принятием поправок
Фото: Deita.ru
Неделя голосования по поправкам в основной документ страны стартует уже совсем скоро — 25 июня. Одной из наиболее известных поправок являются изменения, касающиеся территориальной целостности государства, сообщает ИА DEITA.RU.
В случае принятия поправок закон закрепит защиту суверенитета и территориальной целостности страны как одну из основных функций власти России. Так, в документе будет прописано, что действия, направленные на отчуждение территории Российской Федерации, допущены не будут. Представители власти будут обязаны обеспечивать защиту исторической правды. В случае, если решение межгосударственных органов войдут в противоречие с новой редакции Конституции, дальнейшую судьбу решение будет определять Конституционный суд. Данные изменения предлагается прописать в четырёх статьях новой редакции основного документа Российской Федерации.
Напомним, специалисты горячей линии ответят на вопросы относительно поправок в Конституцию ежедневно с 9:00 до 18:00 часов. Принять участие в голосовании можно будет и на дому, в этом случае представители избирательной комиссии сами приедут к избирателю.
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Другое , РИА "Дейта"
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