Территории России станут более защищены с принятием поправок 

Неделя голосования по поправкам в основной документ страны стартует уже совсем скоро — 25 июня. Одной из наиболее известных поправок являются изменения, касающиеся территориальной целостности государства, сообщает ИА DEITA.RU.

В случае принятия поправок закон закрепит защиту суверенитета и территориальной целостности страны как одну из основных функций власти России . Так, в документе будет прописано, что действия, направленные на отчуждение территории Российской Федерации, допущены не будут. Представители власти будут обязаны обеспечивать защиту исторической правды. В случае, если решение межгосударственных органов войдут в противоречие с новой редакции Конституции, дальнейшую судьбу решение будет определять Конституционный суд. Данные изменения предлагается прописать в четырёх статьях новой редакции основного документа Российской Федерации.

Напомним, специалисты горячей линии ответят на вопросы относительно поправок в Конституцию ежедневно с 9:00 до 18:00 часов. Принять участие в голосовании можно будет и на дому, в этом случае представители избирательной комиссии сами приедут к избирателю.