Приветствие переболевшего коронавирусом Мишустина с Шойгу попало на видео 

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На опубликованных кадрах видно, что Мишустин поздоровался с Шойгу «кулак о кулак», а затем приобнял главу ведомства.

Как рассказывали ранее медики, такой вид приветствия является более гигиеническим. В связи с пандемией коронавируса россиян призывали отказаться от традиционного рукопожатия, поскольку новая инфекция передается воздушно-капельным путем.

Михаил Мишустин выписался из больницы и приступил к работе после заражения коронавирусом 19 мая.