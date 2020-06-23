Политолог Валерий Соловей увидел в докладе Путина претензии на территории Казахстана 

Статья Владимира Путина о Второй мировой войне подверглась глубокому анализу экспертного сообщества. Некоторые предполагают, что она является ответом на информационную атаку Запада с целью переписывания истории Великой Отечественной Войны. Другие видят в этом событийность: статья приурочена к Параду Победы, который состоится 24 июня.

Впрочем, существует и другое мнение. Так, доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей увидел в докладе Путина и его последних высказываниях претензии России на территории Казахстана . По мнению эксперта, все заявления, сделанные в Кремле относительно истории, ориентированы исключительно на будущее, и к ним нужно относится максимально серьезно.

Такое заявление Валерий Соловей сделал во время интервью с журналистом, политическим деятелем Марком Фейгиным.

На ваш взгляд, есть ли в статье Путина что-то принципиально новое с точки зрения анализа предвоенного исторического периода? Для чего вообще нужна была такая статья?

«Что касается самой статьи, то я в ней ничего нового не увидел. Большинство описанного в материале мне рассказывали еще в ходе университетского курса истории СССР, который я проходил в 1981 году.

Но хочу отметить, что к статье Владимира Путина о Второй мировой войне нужно относиться крайне серьезно. Во-первых, эта статья — последовательное выражение его личного мировоззрения. Во-вторых — это не имеет никакого отношения к истории: это имеет отношение к настоящему и будущему. Данная статья приурочена к 22 и 24 июня, но по своей сути она является взглядом в будущее. В этом нет никаких сомнений, потому что все укладывается в логическую последовательность. Объясню: сперва мы узнаем, что страны Прибалтики были инкорпорированы на законных основаниях, далее мы слышим о том, что страны бывшего СССР покидали Советский Союз с нарушениями международного права и унеся часть русских территорий.

Хочу сказать сразу — это является огромным приветом Казахстану. Это новое место в концепции, потому что в отличие от Назарбаева у Владимира Путина нет никакой дружбы с Токаевым. Я точно знаю, что все эти действия — привет Казахстану.

И самое главное — все заявления Кремля ориентированы в будущее. Я хочу подчеркнуть, все это является идеологической легитимацией того, что будет сказано в будущем: «Вы вышли из великого СССР, нарушив международное право, поэтому мы — Россия — как правопреемник СССР имеем полное право восстановить историческую справедливость». Мы с вами это услышим совсем скоро, можете даже не сомневаться», — заявил Валерий Соловей.