Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог Валерий Соловей увидел в докладе Путина претензии на территории Казахстана 

Век 1 час назад
Политолог Валерий Соловей увидел в докладе Путина претензии на территории Казахстана
Фото: Век
Статья Владимира Путина о Второй мировой войне подверглась глубокому анализу экспертного сообщества. Некоторые предполагают, что она является ответом на информационную атаку Запада с целью переписывания истории Великой Отечественной Войны. Другие видят в этом событийность: статья приурочена к Параду Победы, который состоится 24 июня.
Впрочем, существует и другое мнение. Так, доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей увидел в докладе Путина и его последних высказываниях претензии России на территории Казахстана. По мнению эксперта, все заявления, сделанные в Кремле относительно истории, ориентированы исключительно на будущее, и к ним нужно относится максимально серьезно.
Такое заявление Валерий Соловей сделал во время интервью с журналистом, политическим деятелем Марком Фейгиным.
На ваш взгляд, есть ли в статье Путина что-то принципиально новое с точки зрения анализа предвоенного исторического периода? Для чего вообще нужна была такая статья?
«Что касается самой статьи, то я в ней ничего нового не увидел. Большинство описанного в материале мне рассказывали еще в ходе университетского курса истории СССР, который я проходил в 1981 году.
Но хочу отметить, что к статье Владимира Путина о Второй мировой войне нужно относиться крайне серьезно. Во-первых, эта статья — последовательное выражение его личного мировоззрения. Во-вторых — это не имеет никакого отношения к истории: это имеет отношение к настоящему и будущему. Данная статья приурочена к 22 и 24 июня, но по своей сути она является взглядом в будущее. В этом нет никаких сомнений, потому что все укладывается в логическую последовательность. Объясню: сперва мы узнаем, что страны Прибалтики были инкорпорированы на законных основаниях, далее мы слышим о том, что страны бывшего СССР покидали Советский Союз с нарушениями международного права и унеся часть русских территорий.
Хочу сказать сразу — это является огромным приветом Казахстану. Это новое место в концепции, потому что в отличие от Назарбаева у Владимира Путина нет никакой дружбы с Токаевым. Я точно знаю, что все эти действия — привет Казахстану.
И самое главное — все заявления Кремля ориентированы в будущее. Я хочу подчеркнуть, все это является идеологической легитимацией того, что будет сказано в будущем: «Вы вышли из великого СССР, нарушив международное право, поэтому мы — Россия — как правопреемник СССР имеем полное право восстановить историческую справедливость». Мы с вами это услышим совсем скоро, можете даже не сомневаться», — заявил Валерий Соловей.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Век: последние новости
Михаил Делягин: многие в Кремле заинтересованы в уходе Путина Михаил Делягин: многие в Кремле заинтересованы в уходе Путина Журналисты "Проекта" ссылаются на старые фейки о COVID-19, пытаясь спровоцировать протестные настроения Журналисты "Проекта" ссылаются на старые фейки о COVID-19, пытаясь спровоцировать протестные настроения Супергерои отечественной экологии Супергерои отечественной экологии
Комментарии
Другое , Валерий Соловей , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
00:59
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
Происшествия Новости Москвы
Индия решила надавить на Россию ради C-400
00:55
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Армия
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
17:27
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение