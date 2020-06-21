Кудрявцева ответила Собчак на пост о фотошопе

Ксения Собчак на днях высмеяла подруг, которые ретушируют свои фото. Она выложила свой грамотно отредактированный снимок, не забыв прикрепить исходный вариант.

В подписи к снимку телеведущая намекнула, что услугами ретушера пользуется не только она и что именно так (вариант слева) другие звездные дамы выглядят в жизни.

«А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?» — с иронией подписала фото Собчак.

Лера Кудрявцева ответила Ксении Собчак. Она выложила снимок «до» и снимок «после» ретуши. На втором кадре ее не узнать.

«Ксения Собчак, и только попробуй меня не узнай!» — подписала Лера Кудрявцева снимок.