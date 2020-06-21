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Собчак не узнает: Лера Кудрявцева одним фото ответила Ксении на пост о фотошопе 

Экспресс газета и ещё 2 1 час назад
Кудрявцева ответила Собчак на пост о фотошопе
Фото: Экспресс газета
Ксения Собчак на днях высмеяла подруг, которые ретушируют свои фото. Она выложила свой грамотно отредактированный снимок, не забыв прикрепить исходный вариант.
В подписи к снимку телеведущая намекнула, что услугами ретушера пользуется не только она и что именно так (вариант слева) другие звездные дамы выглядят в жизни.
«А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?» — с иронией подписала фото Собчак.
Лера Кудрявцева ответила Ксении Собчак. Она выложила снимок «до» и снимок «после» ретуши. На втором кадре ее не узнать.
«Ксения Собчак, и только попробуй меня не узнай!» — подписала Лера Кудрявцева снимок.
Собчак никак не отреагировала на пост коллеги. Зато Кудрявцеву поддержала Яна Рудковская. И, похоже, зря! Она оставила комментарий и сообщала, что тоже выложила снимок, обработанный в той же программе. Комментаторы ее закидали камнями — мол, она и так регулярно делится только отретушированными снимками. Ей ли шутить на эту тему!
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Комментарии
Другое , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Лера Кудрявцева
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