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В ВОЗ оценили возможность европейского происхождения пекинского вируса 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В ВОЗ оценили возможность европейского происхождения пекинского вируса
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм вируса из Пекина действительно похож на европейский штамм, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Несколько последовательностей вируса были загружены Пекином. Как мы понимаем, вирус близко связан с европейским штаммом", — сказала она на брифинге.
Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что это не указывает на то, что сам вирус мог изначально происходить из Европы.
"Нужно быть аккуратными, когда мы говорим о европейском штамме вируса. Штаммы циркулируют по всему миру. К примеру, если вы поедете в Нью-Йорк, любой вирус, который там будет найден, может иметь европейское происхождение. Даже в Японии есть импортированные случаи из Европы. Так что, я думаю, что не это указывает на то, что вирус происходит из Европы. Это, скорее всего, указывает на то, что вирус может быть завезен в Пекин извне", — подчеркнул он.
По его словам, уверенность в экспертов ВОЗ вселяет тот факт, что, скорее всего, речь в данном случае идет о передаче вируса от человека к человеку, а не от животного к человеку.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Другое , Майкл Райан , Елизавета Исакова , ВОЗ , РИА Новости
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