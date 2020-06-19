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Bloomberg: Apple снова закроет магазины в США из-за коронавируса 

Газета.Ru и ещё 5 22 часа назад
Bloomberg: Apple снова закроет магазины в США из-за коронавируса
Фото: Газета.Ru
Компания Apple вновь временно закроет некоторые магазины в США из-за ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg.
Будут закрыты 11 торговых точек во Флориде, Аризоне, Северной Каролине и Южной Каролине, указано в сообщении.
В марте текущего года компания временно прекращала работу все магазинов в Соединенных Штатах из-за пандемии.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 2 203 659 случаев COVID-19. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Другое , Ситуация в мире , ВОЗ , Apple , Bloomberg , США
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