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Песков заявил о наличии у него антител к коронавирусу 

Газета.Ru и ещё 18 3 часа назад
Песков заявил о наличии у него антител к коронавирусу
Фото: РИА Новости
Переболевший коронавирусом нового типа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у него есть антитела к COVID-19. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
Он рассказал, что болезнь является неприятной, протекала она нелегко. По словам Пескова, он уже вернулся к активной жизни. Он отметил, что со здоровьем у него сейчас все прекрасно.
"Более того, уже есть антитела", — сказал Песков.
Он также добавил, что соблюдает масочно-перчаточный режим в общественных местах.
"Чувствую себя гораздо более защищенным", — зкалючил Песков.
Песков сообщил, что у него был выявлен новая коронавирусная инфекция 12 мая. Жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка сообщила, что ее муж выписан из больницы после лечения спустя почти две недели — 25 мая.
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Другое , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Первый канал
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