Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма 

Член комитета по энергетике предостерег Украину от подобных действий. Он заявил, что для добычи газа в Черном море необходимо сначала осуществить демаркацию границ, согласовав этот вопрос с Россией. «Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии», — подчеркнул он.

По словам депутата, проблема должна решаться на уровне министерств иностранных дел с учетом изменившейся из-за нового статуса полуострова морской границы.