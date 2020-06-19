Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Фото: Lenta.ru
Любая попытка добычи Украиной углеводородов у берегов Крыма будет пресечена. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы РФ от крымского региона Михаил Шермет.
Член комитета по энергетике предостерег Украину от подобных действий. Он заявил, что для добычи газа в Черном море необходимо сначала осуществить демаркацию границ, согласовав этот вопрос с Россией. «Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии», — подчеркнул он.
По словам депутата, проблема должна решаться на уровне министерств иностранных дел с учетом изменившейся из-за нового статуса полуострова морской границы.
Ранее главный исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Отто Ватерландер объявил, что предприятие намерено возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря. Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Последние новости
Названа причина смерти бывшего главы Чувашии Названа причина смерти бывшего главы Чувашии Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram
Комментарии
Другое , Нафтогаз , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главу российского города госпитализировали с COVID-19
Главу российского города госпитализировали с COVID-19
Суд в Москве решил судьбу американца Уилана
Суд в Москве решил судьбу американца Уилана
Россиянам назвали сроки снятия всех ограничений
Россиянам назвали сроки снятия всех ограничений
Названы худшие регионы Украины по борьбе с коронавирусом
Названы худшие регионы Украины по борьбе с коронавирусом
Видео
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
00:53
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
Армия
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение