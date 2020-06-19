Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма 

Любая попытка добычи Украиной углеводородов у берегов Крыма будет пресечена. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы РФ от крымского региона Михаил Шермет.
Член комитета по энергетике предостерег Украину от подобных действий. Он заявил, что для добычи газа в Черном море необходимо сначала осуществить демаркацию границ, согласовав этот вопрос с Россией. «Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии», — подчеркнул он.
По словам депутата, проблема должна решаться на уровне министерств иностранных дел с учетом изменившейся из-за нового статуса полуострова морской границы.
Ранее главный исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Отто Ватерландер объявил, что предприятие намерено возобновить добычу нефти и газа на шельфе Черного моря. Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.