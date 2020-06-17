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Володин рассказал о России после Путина 

Lenta.ru и ещё 9 20 часов назад
Володин рассказал о России после Путина
Фото: Lenta.ru
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, кто будет после президента России Владимира Путина.
Также Володин рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.
Полное интервью выйдет на «Газете.Ru» в ближайшее время.
Вячеслав Володин занимает должность председателя Госдумы с октября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы администрации президента России и руководителем аппарата правительства.
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Другое , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Администрация Президента РФ , Госдума , Газета.Ru
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