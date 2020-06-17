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Колокольцев причислил IT-преступность к современным угрозам 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Колокольцев причислил IT-преступность к современным угрозам
Фото: Российская Газета
Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил руководителей подразделений и ведомственных вузов с присвоением очередных специальных званий высшего начальствующего состава. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Процедура прошла в режиме видео-конференц-связи. Звания были присвоены руководителям подразделений центрального аппарата, территориальных органов и ведомственных образовательных организаций. Соответствующий указ был подписан президентом РФ в преддверии государственного праздника страны, Дня России.
Обращаясь к коллегам, глава МВД России отметил, что повышение в должностях и званиях — это признание заслуг офицеров и одновременно высокая оценка деятельности вверенных им коллективов.
"Каждый из вас на закрепленных участках проявил свои лучшие деловые и личные качества, достиг значимых результатов в укреплении законности и правопорядка. Как руководители с большим практическим и управленческим опытом вы принимаете взвешенные решения, которые позволяют грамотно выстроить работу подчиненных", — отметил Колокольцев.
Министр подчеркнул, что такой подход крайне важен для "сохранения контроля за оперативной обстановкой, детального анализа существующих проблем и, как следствие, эффективного противодействия современным вызовам и угрозам".
В числе таких вызовов и угроз министр назвал криминальную активность в области высоких технологий, организованную наркопреступность, распространение радикальной идеологии, процессы, связанные с нелегальной миграцией.
Глава МВД выразил уверенность, что знания, организаторские способности и самоотдача руководителей станут хорошей основой для их дальнейших профессиональных достижений.
"Рассчитываю, что вы ежедневным добросовестным трудом оправдаете оказанное доверие. Не останавливаясь на достигнутом, будете честно служить своей стране и народу", — заключил министр.
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Другое , Владимир Колокольцев , МВД
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