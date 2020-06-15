Политолог объяснил перенос визита Лаврова и Шойгу в Турцию 

Накануне в Министерстве иностранных дел России сообщили, что встреча российских министров с турецкими коллегами 14 июня не состоится, новая дата будет согласована позднее. Информацию подтвердили и в МИД Турции . В ведомстве уточнили, что глава министерства Мевлют Чавушоглу провёл с Лавровым телефонный разговор. В ходе беседы стороны договорились продолжать контакты на уровне заместителей министров двух стран.

«Тот факт, что сами главы делегаций не полетели, может говорить о том, что есть определённые разногласия по основным темам. Поэтому всё-таки ситуацию решили спустить на уровень экспертных групп», — считает Велизадзе.

Он добавил, что «с большей или меньшей очевидностью можно говорить о том, что всё-таки обсуждается военно-политическая ситуация в Восточном Средиземноморье».