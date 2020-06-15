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Политолог объяснил перенос визита Лаврова и Шойгу в Турцию 

Парламентская газета 3 часа назад
Политолог объяснил перенос визита Лаврова и Шойгу в Турцию
Фото: Парламентская газета
Перенос визита глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию может быть связан с разногласиями, которые появились у Москвы и Анкары. Об этом заявил руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, пишет «Царьград».
Накануне в Министерстве иностранных дел России сообщили, что встреча российских министров с турецкими коллегами 14 июня не состоится, новая дата будет согласована позднее. Информацию подтвердили и в МИД Турции. В ведомстве уточнили, что глава министерства Мевлют Чавушоглу провёл с Лавровым телефонный разговор. В ходе беседы стороны договорились продолжать контакты на уровне заместителей министров двух стран.
«Тот факт, что сами главы делегаций не полетели, может говорить о том, что есть определённые разногласия по основным темам. Поэтому всё-таки ситуацию решили спустить на уровень экспертных групп», — считает Велизадзе.
Он добавил, что «с большей или меньшей очевидностью можно говорить о том, что всё-таки обсуждается военно-политическая ситуация в Восточном Средиземноморье».
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Комментарии
Другое , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД , МИД Турции , Царьград ТВ , Анкара , Москва , Турция
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