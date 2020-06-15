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Стали известны детали подготовки участников встречи с Путиным в День России 

Lenta.ru 1 час назад
Стали известны детали подготовки участников встречи с Путиным в День России
Фото: Lenta.ru
Некоторым участникам торжественного мероприятия на Поклонной горе в День России 12 июня пришлось почти две недели соблюдать самоизоляцию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации главы государства.
По информации издания, каждый из лауреатов звания «Герой Труда», которое вручалось в тот день, заранее и в обязательном порядке прошел тест на коронавирус. Часть этих людей провела 12 дней на полном карантине.
Во время вручения медалей и удостоверений президент жал всем награжденным руку и иногда обнимал. Среди выдающихся россиян были президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, худрук Малого театра Юрий Соломин, директор вертолетного завода в Улан-Удэ Леонид Белых, работник Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин.
На протяжении всей церемонии на улице Рошаль был в маске и перчатках. Подойдя к Путину, он протянул ему локоть вместо руки, не снимая средства защиты.
Как отмечает «Ъ», мероприятие на Поклонной горе стало первым за время эпидемии событием, когда президент напрямую контактировал с людьми и жал им руки. Последний раз журналисты замечали за ним такое поведение в начале марта в Иванове, где он публично обнял пенсионерку.
Ранее Владимир Путин объявил, что Россия уверенно выходит из пандемии с минимальными потерями.
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Другое , Леонид Белых , Юрий Соломин , Владимир Путин , Леонид Рошаль , Администрация Президента РФ , Магнитогорский металлургический комбинат , Газета "Коммерсантъ"
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