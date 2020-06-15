Стали известны детали подготовки участников встречи с Путиным в День России 

По информации издания, каждый из лауреатов звания «Герой Труда», которое вручалось в тот день, заранее и в обязательном порядке прошел тест на коронавирус. Часть этих людей провела 12 дней на полном карантине.

На протяжении всей церемонии на улице Рошаль был в маске и перчатках. Подойдя к Путину, он протянул ему локоть вместо руки, не снимая средства защиты.

Как отмечает «Ъ», мероприятие на Поклонной горе стало первым за время эпидемии событием, когда президент напрямую контактировал с людьми и жал им руки. Последний раз журналисты замечали за ним такое поведение в начале марта в Иванове, где он публично обнял пенсионерку.

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия уверенно выходит из пандемии с минимальными потерями.