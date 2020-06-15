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Озеро Лонар в Индии окрасилось в розовый цвет 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
В индийском штате Махараштра вода в озере Лонар окрасилась в розовый цвет. Ученые устанавливают причины явления, сообщает НСН со ссылкой на телеканал CNN.
Причинами неординарной смены цвета воды может стать увеличение количества красных водорослей или уровня содержания соли в воде, а также сразу оба фактора.
По информации местного геолога Гаджанана Харата, озеро в 2020 году подсохло и обмелело, возросла соленость воды.
Также в несколько лабораторий отправлены для изучения образцы красных водорослей.
После этого можно будет говорить об установлении точной причины изменения цвета Лонара.
Озеро Лонар образовалось после падения метеорита на Землю около 50 тыс. лет назад. Оно находится около 500 км к востоку от Мумбаи.
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Другое , CNN , Индия
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