Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились сообщения о визите нарколога к Ефремову перед записью видеообращения 

Lenta.ru 1 час назад
Перед записью видеообращения актера Михаила Ефремова посетил частный нарколог для лечения абстинентного синдрома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что это состояние возникает при полном прекращении приема психоактивного вещества после длительного употребления. По словам анонимного источника, Ефремов планирует начать лечить от алкогольной зависимости.
При этом, по данным РИА Новости, адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская заявила, что нарколога для ее подзащитного не вызывали.
Ранее артист, ставший виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров, записал обращение к людям. Он предложил семье погибшего помощь, если они ее примут, «если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов сказал, что ему нет прощения от тех, кто ему верил. «Это конец, нет больше Ефремова», — заявил он.
Семья Захарова отказалась принимать извинения и деньги от актера. По словам адвоката родных погибшего, представители семьи Захарова намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. «Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — сказал адвокат и добавил, что о мирном урегулировании говорить слишком поздно.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Последние новости
Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России
Комментарии
Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
Зеленский поправил юбку Королевой
Зеленский поправил юбку Королевой
Дочь Ефремова матом ответила Малахову
Дочь Ефремова матом ответила Малахову
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение