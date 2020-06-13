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В офисе Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
В офисе Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.
Отмечается, что вспышка заболевания зарегистрирована также в в Управлении государственной охраны.
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