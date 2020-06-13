В Москве потушили возгорание в ТЦ «Афимолл сити» 

Возгорание ликвидировали на первом этаже московского ТЦ "Афимолл сити", эвакуировано порядка 400 человек, сообщает ГУМЧС по Москве

"В 14.18 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации по адресу: Пресненская набережная, дом 2 (ЦАО)… На первом этаже в одном из помещений произошло возгорание бумаги на площади 0,5 квадратных метров. Ликвидировано сотрудниками здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Для безопасности из здания было выведено около 400 человек также до прибытия пожарно-спасательных подразделений", — говорится в сообщении.