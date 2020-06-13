В субботу, 13 июня, несколько районов Пекина были вновь заблокированы, поскольку специалистами было зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что усилило опасения возобновления эпидемии, передает Bloomberg.

Мазки, взятые у 45 человек на рынке, дали положительный результат, и у них не было никаких клинических симптомов, у четверых же носителей наблюдаются внешние признаки заражения, говорится в заявлении городской администрации Пекина. В районе Фэнтай введено военное положение, сообщает китайский портал CGTN.

Из-за изоляционных мер люди лишены возможности покинуть свои дома в 11 жилых кварталах на юге китайской столицы после того, как на местном рынке Синьфади специалисты зафиксировали инфекцию, сообщили городские чиновники на брифинге для прессы.

Также вирус был также обнаружен на разделочной доске, используемой для обработки лосося. Рынок морепродуктов Цзиншень, где был подтвержден еще один случай, также был закрыт. Несколько крупных супермаркетов в Пекине сняли лосося с продажи.

Все местные работники и клиенты, а это несколько тысяч человек, прошли тестирование на инфекцию. В целом шесть крупных оптовых рынков в Пекине приостановили или частично или полностью свою деятельность.

Однако, второй волны эпидемии коронавируса нового типа может не произойти — в пользу этого свидетельствуют последние научные исследования. Об этом заявил РИА «Новости» итальянский вирусолог, проректор миланского университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле Массимо Клементи.

«Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания Речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с пневмонией», — заявил ученый.

При этом, добавил Клементи, возросло число людей, которых можно было лечить на дому — состояние не требовало госпитализации. По его словам, это весьма серьезное изменение клинической картины — в ходе исследования выяснилось, что вирусная нагрузка в начале эпидемии коронавируса была «в десятки раз выше», чем в конце весны.

Иными словами, вирус стал ослабевать. Эти же данные подтверждаются и сообщениями от других иностранных специалистов. Британские ученые, к примеру, изучили различные секвенции генома вируса SARS-CoV-2, выявленные ранее в Китае, Европе и США, проанализировав их на разных стадиях пандемии.

«Коллеги установили, что вирус очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций», — отметил Клементи. Однако постепенно патогенный потенциал коронавируса снижается, он теряет свою агрессивность.

Вполне вероятно, добавил итальянский профессор, вскоре коронавирус будет вызывать у человека «банальные» респираторные заболевания.

Вместе с тем, японский врач-инфекционист Акихиро Сато назвал вторую волну коронавируса «практически неизбежной». Он отметил, что число положительных тестов на заболевание во вторую волну может превышать их количество во время первой.

По всей России на иммунитет к COVID-19 протестировано 650 тыс. человек — почти у 14% из них выявлены антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова . По ее словам, легче всего иммунитет к инфекции вырабатывается у детей.

«Процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет — почти 20%, у людей от 18 до 64 лет — это 14%, а 65 лет и старше — всего 11%», — отметила она на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Главный санитарный врач подчеркнула, что вирус останется навсегда, и отметила высокое качество тестирования, которое каждый день выявляет 40-45% бессимптомных носителей вируса SARS-CoV-2.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

До этого американские ученые высказали предположение, согласно которому COVID-19 возник в Китае еще в конце лета 2019 года. Такие выводы они сделали на основе спутниковых снимков парковок у китайских больниц и поисковых запросов о заболеваниях.