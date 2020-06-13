Чехия закрыла дело о «ввозе яда из России» 

Служба безопасности и информации Чехии закрыла из-за неподтверждения искомой информации уголовное дело о доставке в страну яда рицин якобы российскими дипломатическими сотрудниками.

Праге также рассказали, что широкий резонанс дела при освещении в СМИ и огласка данных очень сильно мешали следователям, передает РИА «Новости».

«СБИ успешно закрыла дело об угрозе для чешских коммунальных политиков, которое вызвало многочисленные догадки, спекуляции, конспиративные теории и эмоции. Информация о рицине не подтвердилась», — сообщила чешская сторона.

При этом сотрудники чешской спецслужбы написали заявление в прокуратуру страны с просьбой провести проверку того, откуда произошла утечка информации по делу.

Неделей ранее стало известно, что два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге были объявлены чешскими властями «persona non grata»., об этом рассказал на пресс-конференции в Праге премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

При этом он отметил, что дело о «доставке» в Чехию российским дипломатом яда рицина, о котором ранее писали чешские СМИ на фоне скандала со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу , оказалось полностью вымышленным.

Бабиш допустил, что эта скандальная история, подтверждений которой никто так и не представил, стала следствием «внутренней борьбы между сотрудниками [дипломатического] представительства РФ в Праге».

«Один из них намеренно направил нашей Службе безопасности и информации (контрразведке — «Газета.Ru») вымышленную информацию о планируемом нападении на чешских политиков», — заявил чешский премьер.

Политик указал, что действия этого человека привели к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Прагой. Министр иностранных дел Томаш Петржичек отметил, что подконтрольное ему ведомство попыталось решить вопрос незаметно, но «подход России» не оставил другого выбора, кроме как выслать участвовавших в этом конфликте сотрудников из Чехии.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, чешские власти совершили «недружественный и хамский поступок», и Москва будет руководствоваться произошедшим при рассмотрении модели дальнейших отношений с Прагой.

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. За такие провокации надо будет отвечать», — предупредили в МИД РФ

В конце апреля чешские СМИ сообщили, что российского дипломата заподозрили в организации покушения на первых лиц в администрации Праги. Как писала местная пресса, по мнению силовиков, злоумышленник пользовался помощью сотрудников российского посольства.

Издание Respect со ссылкой на источники указывало, что мужчина прибыл в аэропорт имени Вацлава Гавела из России за три недели до этого. Его встретил автомобиль диппредставительства РФ, а затем отвез в посольство, писали журналисты.

В издании подчеркнули, что в портфеле человека мог находиться смертельный яд рицин. По данным чешского журнала, спецслужбы страны знали о его прибытии.

По версии СМИ, отравляющее вещество предназначалось двум политикам — главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу, который инициировал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, и мэру столицы Зденеку Гржибу.

Последний незадолго до случившегося подписал указ о переименовании площади перед посольством РФ в честь политика Бориса Немцова

Обоих политиков после появления такой информации взяли под круглосуточную охрану.

Эту информацию подтвердил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Зденек Гржиб. По словам градоначальника, полиция обнаружила, что на него готовится покушение, около двух недель назад. «Наблюдение сейчас ведется только за мной. Мой дом окружен охраной, потому что это риск не только для меня, но и для моей семьи», — говорил он.

В Россотрудничестве уточнили, что персонами нон грата объявили исполняющего обязанности главы представительства организации Андрея Кончакова и сотрудника Российского центра науки и культуры по фамилии Рыбаков.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал решение Праги выслать двух российских дипломатов подлой и гнусной провокацией, которая требует ответа, передает «Интерфакс».

Отношения России и Чехии осложнились после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице — центре района Прага-6.

Власти пражского района демонтировали монумент и отправили его в запасники в начале апреля нынешнего года, несмотря на возмущение и протесты местных жителей, в том числе президента Чехии Милоша Земана

Во время сноса группа активистов из числа местных жителей на месте выражала негодование происходящим и даже пыталась помешать рабочим, но периметр был оцеплен полицией.