«Пуля AK-47 убила американского солдата»

9 июня в районе города Айн-эль-Араб на северо-востоке Сирии по пути следования российской военной полиции произошел взрыв. Судя по фотографиям ближневосточного сайта Southfront, мина была активизирована под задним колесом ГАЗ-233014 «Тигр», или в непосредственной близости от него. Днище машины во внутреннем отсеке было сильно покорежено — как раз под сиденьем одного из бойцов.

По данным российского Центра примирения, боевики неизвестной группировки пытались остановить патруль. «Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало, когда транспортное средство совершало разворот в своем конечном пункте назначения. В результате взрыва никто не пострадал», — сказал представитель пресс-службы Минобороны РФ , комментируя инцидент.

Курдские источники утверждали, что несколько военнослужащих были ранены, а затем эвакуированы вертолетами. Но как пишет Southfront, эта информация не соответствует действительности. Русские вертолеты вылетели в этот район, чтобы прикрыть возвращение патруля на базу.

Город Айн-эль-Араб, известный еще как Кобани, считается самым «продвинутым» антиправительственным центром по производству самодельных взрывчатых устройств на Ближнем Востоке. В докладе Handicap International (международной организации инвалидов) говорится: «Исследование, проведенное нами в Кобани в апреле 2015 года, выявило в среднем по десять боеприпасов на квадратный метр в центре города. Нужно будет деактивировать первый слой взрывчатки, прежде чем добраться до первого слоя щебня, под которым, скорее всего, имеются еще взрывные устройства.

Американские военные, повоевавшие в САР, по сути, подтвердили выводы Handicap International. Они сообщили, что сирийские боевики-минеры имеют очень хорошее инженерное образование. Так СВУ, изготовленные в Кобани, в целом намного опаснее, чем мины, сделанные, к примеру, в Ираке . Это касается не только различных детонаторов, например, срабатывающих на звук приближающегося автомобиля, но и состава взрывчатых веществ.

Скорей всего, нашим бойцам просто повезло, и взрыв произошел рядом с машиной.

Но есть еще один момент: возможно, когда Российский центр по примирению сообщил, что никто из патруля не пострадал, имелись в виду только серьезные ранения, требующие госпитализацию в России . Фотографии „Тигра“ с достаточно опасными повреждениями внутреннего отсека показывают, что кое-какие травмы у экипажа и солдат все-таки могли иметь место.

По данным Клей Уилсона, американского специалиста в области противоминных технологий, в ближневосточных конфликтах в среднем на 1000 военнослужащих приходится по 83 больших и малых травм от СВУ. Многие из них, хоть и кажутся несерьезными, проявляются в более позднем возрасте. Например, запреградные контузии ступни и колена могут стать причиной инвалидности спустя десятилетие. А сотрясение мозга чревато серьезными отсроченными последствиями.

С учетом этого, бронемобили, как основные транспортные средства в таких прокси-войнах, должны обеспечить не только выживаемость экипажа от подрыва (что само по себе трудная задача), но еще и уменьшить уровень запреградных травм и ранений. При этом и боковая броня должна выдержать осколки гранат и снарядов, а также пули.

В этом плане инженерные школы России и США (и других стран) используют близкие технологии и опираются на похожий опыт. Последнего, справедливости ради, в Америке поболее, хотя бы потому, что янки „лезут во все дырки“. И с деньгами у них проблем нет, следовательно, их проектировщики могут позволить себе самые разные схемы. В частности, есть по крайней мере, 17 версий HMMWV (известных как „Хамви“ или „Хаммеры“).

Саймон Гоуинг, штатовский наемник в тамошней ВЧК, который „покатался“ на „Хамви“, убежден, что инженеров по модификации „Хаммера“ бросает в крайности. И вообще — бронемобиль перехвален.

HMMWV стал популярный после его рекламной раскрутки в режиме 24/7 о войне с Ираком во время операции „Буря в пустыне“. В телесюжетах машина смотрелась красиво и мощно на виражах, особенно, когда американский солдат „на камеру“ поливал из пулемета пустые развалины.

Но этого была совсем другая история.

В сражении в Могадишо в 1993 году, известном как Black Hawk Down (падение „Черного ястреба“) американские спецназовцы потерпели поражение от сомалийских боевиков, да такое, что Вашингтон принял решение убраться подальше из этой страны. Тогда Пентагон сообщил о 19 убитых солдат Сил специальных операций, но скорей всего, речь шла об убитых в самом бою. Умерших от ран посчитали по другой статье. Именно бронемобили HMMWV стали тогда гробами на колесах.

После этого „Хаммер“ усилили специальной бронированной капсулой Zeroline на титановой раме, которая вставляется во внутренний отсек. Её вес составил 1907 кг, что должно было обеспечить безопасность от взрыва 5 кг тротила. В итоге HMMWV потерял требуемую проходимость. Затем заказчики из Пентагона, поломав голову себе и инженерам, вернулись к первоначальной версии и усилили дополнительной броней снизу и сбоку. Такая машина нравилась, но по-прежнему была тяжелой.

Начиная с сентября 1995 года, бронемобиль ХМ1114 (новая версия „Хамви“) прошел ряд баллистических испытаний, после чего дополнительная броня была интегрирована в существующую раму. Она позволяла останавливать боеприпасы калибра 7,62 мм на расстоянии от 100 метров. Но при стрельбе из „калаша“ в упор в ряде операций защита оказалась не на высоте. „Пуля AK-47 насквозь пробила „Хамви“, как консервную банку, и убила американского солдата“, вспоминал Саймон Гоуинг. Возможно, это было случайностью, просто попали по поврежденной броне.

Что касается нашего ГАЗ-233014, то он имеет уровень баллистической защиты по 3 классу, значит, его броня должна выдержать пули „калаша“. Но с другой стороны, „Тигр“ весьма схож по концепции с Хамви. Даже движок изначально был такой же, как у американца — дизель Cummins.

Отметим, что в США было, по крайней мере, 14 официальных попыток заместить HMMWV другими бронемобилями, но, в конечном счете, они провались. Новинки проигрывали при комплексной оценке, хотя в Пентагоне нелестно отзываются о 36— летней машине.

Сэм Морнингстар, ветеран иракской и сирийской войн, считает, что между „Тигром“ и „Хамви“ нет принципиальной разницы. Да, есть отличия в эргономике и вооружении, но оба бронемобиля предназначены для перемещения из точки „А“ в точку „Б“, когда обязательно найдется „плохой парень“, который захочет убить „хорошего парня“. И вообще, можно сделать автомобиль, который выдержит 5 кг тротила, но умельцы из Айн-эль-Араб будут ставить в два раза мощнее мины.

»Скорость в 60 км по разбитым улицам и 7 мм композитной брони намного лучше, чем топать пешком и тащить на своем бренном теле кевларовый жилет. Проверено лично, — считает Морнингстар. — У русских есть долгая инженерная история колесной бронетехники, испытанной на войне. «Хамви» тоже делали не дилетанты. Сейчас можно встретить статьи о том, что польский AMZ Tur или турецкий Otokar Cobra лучше, чем HMMWV. Или того же «Тигра». Ерунда! Пусть повоюют с наше, тогда и хвалятся».