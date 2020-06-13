Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе Пекина введено военное положение из-за коронавируса 

Российская Газета и ещё 13 1 час назад
В районе Пекина введено военное положение из-за коронавируса
Фото: ТК «Звезда»
В районе Фэнтай в Пекина на оптовом рынке выявили 49 инфицированных коронавирусом. С целью предотвращения распространения заболевания власти ввели режим военного положения.
Из 49 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 бессимптомными являются 45. Все пострадавшие либо работают на рынке, либо его посещают, передает РИА Новости.
Крупнейший оптовый рынок «Синьфади», расположенный в районе Фэнтай, в субботу временно закрыли после обнаружения коронавируса при разделке лосося. В этой связи провели тестирование на COVID-19 десяти тысяч работников. Были также открыты шесть временных рынков, чтобы обеспечить город продуктами.
Между тем, в Пекине впервые за почти два месяца был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19. Заболел 52-летний житель, который никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок «Синьфади». В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных гражданах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Российская Газета: последние новости
Социальные карты жителям Подмосковья разблокируют 15 июня Социальные карты жителям Подмосковья разблокируют 15 июня Нужно ли будет посетителям кафе носить маски Нужно ли будет посетителям кафе носить маски Посол: Россия - конструктивный и ответственный партнер Боснии и Герцеговины Посол: Россия - конструктивный и ответственный партнер Боснии и Герцеговины
Комментарии
Другое , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Ефремова арестовали
Ефремова арестовали
«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем
«Без говняшек»: Андреева показала редкое фото с мужем
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
В РФ ответили захотевшему поговорить о Крыме Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему поговорить о Крыме Зеленскому
Политика В мире
В российском регионе потерпел крушение самолет
00:45
В российском регионе потерпел крушение самолет
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение