В районе Пекина введено военное положение из-за коронавируса 

В районе Фэнтай в Пекина на оптовом рынке выявили 49 инфицированных коронавирусом. С целью предотвращения распространения заболевания власти ввели режим военного положения.

Из 49 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 бессимптомными являются 45. Все пострадавшие либо работают на рынке, либо его посещают, передает РИА Новости.

Крупнейший оптовый рынок «Синьфади», расположенный в районе Фэнтай, в субботу временно закрыли после обнаружения коронавируса при разделке лосося. В этой связи провели тестирование на COVID-19 десяти тысяч работников. Были также открыты шесть временных рынков, чтобы обеспечить город продуктами.

Между тем, в Пекине впервые за почти два месяца был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19. Заболел 52-летний житель, который никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок «Синьфади». В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных гражданах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай.