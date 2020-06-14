Костюшкин и Собчак поспорили на тему юмора и педофилии 

Ксения Собчак выложила на своем канале сатирический ролик, который задел Стаса Костюшкина . Телеведущая произнесла фразу: «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?». Напомним, ранее артист рассказал, что в возрасте восьми лет подвергся сексуальному насилию.

«Дело в том, что есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту. Это именно такая тема», — упрекнул Собчак Костюшкин.

Собчак ответила ему, что перед сатирой все равны и что называть ее фразу «"издевательством над темой педофилии" это, мягко говоря, преувеличение».

«Не нравится — отпишись и не смотри», — заключила телеведущая.