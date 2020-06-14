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Костюшкин и Собчак поспорили на тему юмора и педофилии 

Экспресс газета и ещё 9 2 часа назад
Костюшкин и Собчак поспорили на тему юмора и педофилии
Фото: Экспресс газета
Ксения Собчак выложила на своем канале сатирический ролик, который задел Стаса Костюшкина. Телеведущая произнесла фразу: «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?». Напомним, ранее артист рассказал, что в возрасте восьми лет подвергся сексуальному насилию.
«Дело в том, что есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту. Это именно такая тема», — упрекнул Собчак Костюшкин.
Собчак ответила ему, что перед сатирой все равны и что называть ее фразу «"издевательством над темой педофилии" это, мягко говоря, преувеличение».
«Не нравится — отпишись и не смотри», — заключила телеведущая.
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Другое , Педофилы , Стас Костюшкин , Ксения Собчак
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