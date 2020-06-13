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В США грабитель-сладкоежка оставил за собой след из конфет 

Lenta.ru 34 минуты назад
В США грабитель-сладкоежка оставил за собой след из конфет
Фото: Lenta.ru
В американском городе Бей-Сити грабитель-сладкоежка забрался в магазин конфет и вынес весь товар. Об этом сообщает Fox News.
Кроме сладостей преступник больше ничего не взял. В помещение он попал, разбив окно магазина. Хозяева лавки заметили, что он оставил за собой след из конфет, ведущий вглубь района, где располагается заведение.
Владельцы магазина попросили жителей города поддержать их в эти тяжелые времена. По их словам, они только открылись после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и их тут же ограбили.
Ранее в Филадельфии, штат Пенсильвания, владелец оружейного магазина 67-летний Грег Изабелла (Greg Isabella) предотвратил ограбление и расстрелял злоумышленников из полуавтоматической винтовки AR-15. По словам 67-летнего мужчины, ранним утром он увидел на камерах видеонаблюдения, как четверо неизвестных сняли замок и зашли в магазин. Хозяин заведения сразу же вооружился и пошел им навстречу, а как только воры заметили его, направил на них винтовку. Изабелла застрелил одного грабителя, второго ранил в плечо, еще двое сбежали.
В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.
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Другое , Бей-Сити , США
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