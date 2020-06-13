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Обращение Михаила Ефремова. Полный текст 

ТАСС 32 минуты назад
Обращение Михаила Ефремова. Полный текст
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов выступил с обращением после ДТП с его участием. ТАСС публикует полный текст обращения.
Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят.
Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил.
Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье.
Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова.
Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего.
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Комментарии
Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС
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