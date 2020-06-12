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В Москве ветер повалил около 10 деревьев 

ТАСС 42 минуты назад
Сильный ветер в Москве повалил около 10 деревьев. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Около 10 деревьев повалено из-за сильного ветра в пятницу. Никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.
Ранее Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом и ветре со скоростью до 18 м/с в пятницу и в ночь на субботу. Это уже четвертое предупреждение о сильном ветре и ливнях подряд. Также в Москве гроза с ливнем прошла 7 июня.
При грозе советуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле. Водителям рекомендуют тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как вспышки молний могут ослепить и спровоцировать аварию. При сильном ветре советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобили рекомендуют парковать вдали от деревьев.
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Другое , МЧС , Москва
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