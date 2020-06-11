В Праге осквернили памятник Черчиллю 

ПРАГА , 11 июня. /ТАСС/. Постамент установленного в центре Праги памятника премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю неизвестные облили красной краской из аэрозольных баллончиков, оставив на нем надписи «Был расистом» и «Жизни чернокожих имеют значение». Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь муниципальной полиции чешской столицы Ян Рыбанский.

"Инцидент, скорее всего, связан с происходящими в США протестами против полицейского насилия и расизма, — отметил он. — Будет начато расследование по факту порчи [неизвестными] чужого имущества".

Памятник принадлежит муниципалитету района Прага-3, на административной территории которого он установлен. Представители муниципалитета характеризуют инцидент как акт вандализма. Постамент памятника будет очищен от краски за счет муниципального бюджета.

Многие регионы США охватили массовые волнения, сопровождающиеся насилием, после того как действия полиции привели 25 мая к гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). К акциям протеста подключились жители ряда крупнейших городов Европы.