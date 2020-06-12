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Коронавирус в мире 12 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших 

Спорт-Экспресс и ещё 8 1 час назад
Коронавирус в мире 12 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших
Фото: Говорит Москва
По данным на утро 12 июня в мире зарегистрированы 7 597 341 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 423 341 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 3 841 537 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.
Первое место по числу зараженных занимают США — 2 089 701 человек. Далее идут Бразилия (805 649), Россия (502 436), Индия (298 283) и Великобритания (291 409). После этой пятерки — Испания (289 787), Италия (236 142), Перу (214 788), Германия (186 795), Иран (180 156).
Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (116 034), Велиобритании (41 279), Бразилии (41 058), Италии (34 167) и Франции (29 67*6). Далее идут Испания (27 136), Мексика (15 9444), Бельгия (9 619), Германия (8 831), Иран (8 425) и Канада (7 897).
Больше всего выздоровевших людей — в США (816 086), далее идут Бразилия (396 692), Россия (261 150), Италия (171 338), Германия (171 200), Турция (147 856), Индия (146 972), Иран (142 663), Чили (126 444) и Перу (102 249).
По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 июня выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 6 532 летальный исход, выздоровел 261 150 человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.
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Другое , ВОЗ , Бразилия , Индия , Испания , Италия , США , Великобритания
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