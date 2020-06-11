Отрицавшего COVID священника крупно оштрафуют

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Суд 23 июня рассмотрит дело уральского священника, в проповеди которого нашли экстремизм 

ТАСС 2 часа назад
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Фото: Youtube
Суд в Верхней Пышме 23 июня приступит к рассмотрению дела схиигумена Сергия (Романова), духовника монастыря "Спорительница Хлебов" в Свердловской области, в проповеди которого экспертиза нашла признаки возбуждения ненависти и вражды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.
"Дело об административном правонарушении находится в производстве мирового судьи судебного участка № 3 Верхней Пышмы Александры Белошейкиной. Судебное заседание состоится 23 июня в 16:00 (14:00 мск). В случае, если вина гражданина будет доказана, ему грозит административное наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
27 апреля схиигумена Сергия отстранили от проповедей после появления видеозаписи с обращением, где он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении.
4 июня стало известно, что экспертиза Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашла признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), материалы были переданы в прокуратуру.
В пресс-службе суда уточнили, что Романов обвиняется по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности
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Комментарии
Другое , Генпрокуратура РФ , МВД , Свердловская Область
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