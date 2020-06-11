Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков 

Около 15% всех антисептических или дезинфицирующих средств, которые поступают на проверку в Роспотребнадзор для получения сертификата, неэффективны, сообщил ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов на обсуждении в Совете по правам человека

"Не менее 15% из тех (антисептиков), которые к нам поступают на исследование, не демонстрируют должного эффекта. Это касается и тех средств, которые применяются для обработки поверхности, но такая же проблема существует и для кожных антисептиков", — сказал Шестопалов.

Он также отметил, что производить средства стали организации, которые ранее этим не занимались.

По его словам, перед применением средств дезинфекции необходимо потребовать сертификат Роспотребнадзора у поставщика, а также инструкцию по его применению.