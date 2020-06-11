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Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков
Фото: РИА Новости
Около 15% всех антисептических или дезинфицирующих средств, которые поступают на проверку в Роспотребнадзор для получения сертификата, неэффективны, сообщил ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов на обсуждении в Совете по правам человека.
"Не менее 15% из тех (антисептиков), которые к нам поступают на исследование, не демонстрируют должного эффекта. Это касается и тех средств, которые применяются для обработки поверхности, но такая же проблема существует и для кожных антисептиков", — сказал Шестопалов.
Он также отметил, что производить средства стали организации, которые ранее этим не занимались.
По его словам, перед применением средств дезинфекции необходимо потребовать сертификат Роспотребнадзора у поставщика, а также инструкцию по его применению.
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Другое , Совет по правам человека , Роспотребнадзор
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