Алексей Панин выразил готовность сесть в тюрьму с Ефремовым 

Находясь в подавленном состоянии и обильно приправляя свою речь нецензурной бранью, Панин заявил, что все, кто сейчас набросился на Ефремова «вообще не имеют права в его адрес раскрывать свой рот». Особенно актер возмутился из-за высказывания Алены Водонаевой, которая назвала Ефремова «исчадием ада». Панин также предположил, что, случись аналогичная ситуация с провластными актерами, ситуация обернулась бы совсем иным образом.

«Да, Миша, наверное, не должен был садиться за руль пьяным, — сказал Панин. — Я плачу. Он один из немногих артистов, которых я очень сильно люблю».

Он также признался, что ему не известны подробности случившегося, но в любом случае будет на стороне Ефремова, поскольку считает его «гением». Вместе с тем он выразил соболезнования родственникам погибшего.

«Если человек погиб по вине Ефремова, это страшно. Но нельзя такого человека сажать в тюрьму. Если Михаила Ефремова посадят, я пойду с ним», — заявил он, отметив, что ни для кого не стало новостью, что у Ефремова есть проблемы с выпивкой.

В комментариях под публикацией, ожидаемо, развернулась ожесточенная полемика. По мнению одних, ни о каком смягчении наказания для Ефремова не может быть и речи, закон един для всех и «смерть произошла в реальной жизни, а не в кино». Другие же поддержали Панина в его невыразимом горе и признались, что испытывают похожие чувства. Точно так же мнения разделились о состоянии, в котором сейчас находится Ефремов. Одни уверены, что «ему плевать — залил глаза и хорошо», другие же убеждены, что в настоящий момент он испытывает глубокие душевные страдания.

«Самое щемящее, что Ефремов совестливый мужик и сам стал жертвой собственного порока. Жить с таким на душе никому не пожелаешь. Не думаю, что его очень тюрьма страшит»; «Действительно горько, что такое произошло. В этой ситуации жалко абсолютно всех»; «Это какому-нибудь генеральскому сынку было бы плевать на смерть по его вине. Миша может этого не вынести.» — комментировали пользователи соцсети.

В понедельник вечером пьяный Ефремов, управляя своим внедорожником, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Сам артист не пострадал, однако второй участник ДТП получил серьезные травмы и позже скончался в реанимации.

Согласно результатам медицинской экспертизы, в крови актера было 2,1 промилле алкоголя. Позже в его анализах были обнаружены следы наркотиков. Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек.

Вечером во вторник состоялось заседание суда, в ходе которого было решено оставить Ефремова под домашним арестом на два месяца, до 9 августа. Позже представители Таганского суда уточнили, что решение о домашнем аресте было принято в связи с тем, что суд не имеет права избирать меру пресечения более жесткую, чем об этом ходатайствует следствие. На заседании актер признал себя виновным, а произошедшее назвал «чудовищным».