Ургант пошутил над людьми, не готовыми выходить из самоизоляции 

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Российский телеведущий Иван Ургант пошутил над москвичами, которые оказались не готовы к выходу из режима самоизоляции.

— Отменили электронные пропуска, графики прогулок. На улицы вышли все, кто смог пройти сквозь дверной проем после трех месяцев самоизоляции. Очень обидно было тем, у кого по расписанию была прогулка, потому что уже все, перед соседями штаны не снимешь, — с улыбкой сказал Ургант. Видео опубликовано на YouTube 10 июня.

Шоумен заявил, что москвичи очень резко вышли из самоизоляции: