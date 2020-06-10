Ургант пошутил над людьми, не готовыми выходить из самоизоляции 

Российский телеведущий Иван Ургант пошутил над москвичами, которые оказались не готовы к выходу из режима самоизоляции.
— Отменили электронные пропуска, графики прогулок. На улицы вышли все, кто смог пройти сквозь дверной проем после трех месяцев самоизоляции. Очень обидно было тем, у кого по расписанию была прогулка, потому что уже все, перед соседями штаны не снимешь, — с улыбкой сказал Ургант. Видео опубликовано на YouTube 10 июня.
Шоумен заявил, что москвичи очень резко вышли из самоизоляции:
— Мне кажется, люди до конца не готовы. Уверен, они будут приходить в ресторан, садиться за стол и вызывать доставщика еды. В фитнес-клубы тоже сразу не приходить на занятия. Первый раз надо встать рядом с ним спокойно, покурить… Второй раз зайти внутрь и потрепаться с тренером. Он же тоже не готов сразу заниматься, — пошутил Ургант.