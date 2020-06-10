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Депутат намерен подать на главу Крыма в суд за клевету 

News.ru 1 час назад
Депутат решил засудить главу Крыма
Фото: ТАСС
Депутат керченского горсовета Константин Ерманов написал в соцсетях, что сотрудники скорой помощи не получают президентских надбавок за работу с COVID-19. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал его шантажистом и провокатором. За это Ерманов намерен подать на Аксёнова в суд за клевету.
Я приглашу Аксёнова в суд, за то, что он назвал меня провокатором и шантажистом. Это серьёзная статья УК РФ, так как обвинение депутата в провокациях — это уже не административная статья, а уголовная, — пояснил «Ридусу» Ерманов.
По словам депутата, если он выиграет дело в суде, то главе Крыма может грозить штраф до 3 млн рублей или полтора года колонии общего режима. По данным Ерманова, выплаты до сих пор получили не все сотрудники керченской скорой.
Как писал NEWS.ru, средства из федерального бюджета (более 9 млрд рублей), предназначенные для выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом, поступили в регионы. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также отметил, что выплаты за май получат вдвое больше медиков, чем за апрель. Дополнительная финансовая поддержка для медработников рассчитана на три месяца — апрель, май, июнь. Врачам, непосредственно работающим с заражёнными COVID-19, полагается по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсёстрам — по 50 тысяч, младшему медперсоналу — по 25 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей в месяц получат врачи скорой помощи, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, по 25 тысяч — фельдшеры, медсёстры и водители.
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Комментарии
Другое , Сергей Аксенов , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ФСИН , Ридус , Республика Крым
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