Китай за сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом 

Китай за минувшие сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом, также зарегистрирован 21 бессимптомный носитель, выздоровели 10 пациентов, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все новые случаи — ввозные, два из них зарегистрированы в провинции Гуандун, один — в провинции Сычуань.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 043 случая коронавирусной инфекции, 78 351 человек выздоровел, 58 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1783, выздоровели 1726 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен 21 такой случай, из них — два ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 47 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 174 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1107 случаев заражения (четыре человека скончались, 1049 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 430 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.