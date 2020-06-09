Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай за сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом 

РИА Новости 2 часа назад
Китай за минувшие сутки выявил три новых случая заражения коронавирусом, также зарегистрирован 21 бессимптомный носитель, выздоровели 10 пациентов, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи — ввозные, два из них зарегистрированы в провинции Гуандун, один — в провинции Сычуань.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 043 случая коронавирусной инфекции, 78 351 человек выздоровел, 58 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1783, выздоровели 1726 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлен 21 такой случай, из них — два ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 47 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 174 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1107 случаев заражения (четыре человека скончались, 1049 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 430 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Последние новости
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Комментарии
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У меня денег много»: Ефремов прокомментировал ДТП
«У меня денег много»: Ефремов прокомментировал ДТП
Опубликовано фото погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Опубликовано фото погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Видео
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение