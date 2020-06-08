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Марии Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла 

ТАСС и ещё 5 28 минут назад
Захаровой присвоен новый дипломатический ранг
Фото: ТАСС
Марии Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла — указ президента.
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